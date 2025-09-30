Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programını açıkladı.
Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu karşılaşmaları 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde oynanacak.
KUPADA PROGRAM
28 Ekim Salı
13.30 Kahramanmaraş Spor - Ümraniyespor
13.30 Kepez Spor - Özbelsan Sivasspor
13.30 52 Orduspor FK - Sarıyer
13.30 Sakaryaspor - İnegölspor
13.30 Kayserispor - Niğde Belediyespor
29 Ekim Çarşamba
13.00 Kahta 02 Spor - Kasımpaşa
13.30 Aliağa Futbol - Serik Spor
13.30 Çankaya Spor Kulübü - 1461 Trabzon FK
13.30 Beykoz Anadolu - Yalova FK 77
13.30 Dersim Spor - Fethiyespor
13.30 Erciyes 38 Futbol - Ankara Keçiörengücü
13.30 Karacabey Belediye Spor - Malaya Yeşilyurt Spor
13.30 Muş Spor - Menemen FK
13.30 Silifke Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler
15.00 Bursa Yıldırım Spor - Corendon Alanyaspor
15.30 Çorum FK - Kütahyaspor
15.30 Pendikspor - Çorlu Spor 1947
15.30 Isparta 32 Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
15.30 Orduspor 1967 - Erbaaspor
18.00 Manisa FK - Muğlaspor
20.30 Antalyaspor - Bursaspor
30 Ekim Perşembe
13.00 Karaköprü Belediye Spor - Çaykur Rizespor
13.30 1926 Bulancakspor - Iğdır FK
14.45 Zonguldakspor FK - Bodrum FK
15.30 Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor
18.00 Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu
20.30 Konyaspor - 12 Bingöl Spor