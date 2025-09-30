Abone ol: Google News

Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programı açıklandı

TFF, Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu maçlarının 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde oynanacağını duyurdu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 30.09.2025 19:29
Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programını açıkladı.

Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu karşılaşmaları 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde oynanacak.

KUPADA PROGRAM

28 Ekim Salı

13.30 Kahramanmaraş Spor - Ümraniyespor

13.30 Kepez Spor - Özbelsan Sivasspor

13.30 52 Orduspor FK - Sarıyer

13.30 Sakaryaspor - İnegölspor

13.30 Kayserispor - Niğde Belediyespor

29 Ekim Çarşamba

13.00 Kahta 02 Spor - Kasımpaşa

13.30 Aliağa Futbol - Serik Spor

13.30 Çankaya Spor Kulübü - 1461 Trabzon FK

13.30 Beykoz Anadolu - Yalova FK 77

13.30 Dersim Spor - Fethiyespor

13.30 Erciyes 38 Futbol - Ankara Keçiörengücü

13.30 Karacabey Belediye Spor - Malaya Yeşilyurt Spor

13.30 Muş Spor - Menemen FK

13.30 Silifke Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler

15.00 Bursa Yıldırım Spor - Corendon Alanyaspor

15.30 Çorum FK - Kütahyaspor

15.30 Pendikspor - Çorlu Spor 1947

15.30 Isparta 32 Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

15.30 Orduspor 1967 - Erbaaspor

18.00 Manisa FK - Muğlaspor

20.30 Antalyaspor - Bursaspor

30 Ekim Perşembe

13.00 Karaköprü Belediye Spor - Çaykur Rizespor

13.30 1926 Bulancakspor - Iğdır FK

14.45 Zonguldakspor FK - Bodrum FK

15.30 Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor

18.00 Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu

20.30 Konyaspor - 12 Bingöl Spor

Eshspor Haberleri