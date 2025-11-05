Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek

- Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, yarın saat 15.00'te yapılacak.
Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, yarın yapılacak.
Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.
10 TAKIM DAHA KATILACAK
Kura çekimine 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takımın yanı sıra Süper Lig'den 6 ve 1. Lig'den 4 ekip daha katılacak.