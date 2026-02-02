Abone ol: Google News

Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'ta oynanacak maçların hakemleri duyuruldu

Türkiye Kupası'nda 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 17:22
Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'ta oynanacak maçların hakemleri duyuruldu
Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı yarın, 4 Şubat Çarşamba ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu da 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA GÖREVLİ HAKEMLER

4 Şubat Çarşamba

13.00 Boluspor - Alanyaspor: Ayberk Demirbaş

15.30 Fatih Karagümrük - Başakşehir: Çağdaş Altay

18.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.30 Galatasaray - İstanbulspor: Reşat Onur Coşkunses

