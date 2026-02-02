Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'ta oynanacak maçların hakemleri duyuruldu

- Türkiye Kupası'nda 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
- Boluspor-Alanyaspor maçını Ayberk Demirbaş, Fatih Karagümrük-Başakşehir mücadelesini ise Çağdaş Altay yönetecek.
- Gençlerbirliği-Eyüpspor karşılaşmasını Abdullah Buğra Taşkınsoy, Galatasaray-İstanbulspor maçını ise Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı yarın, 4 Şubat Çarşamba ve 5 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu da 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.
TÜRKİYE KUPASI'NDA GÖREVLİ HAKEMLER
4 Şubat Çarşamba
13.00 Boluspor - Alanyaspor: Ayberk Demirbaş
15.30 Fatih Karagümrük - Başakşehir: Çağdaş Altay
18.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.30 Galatasaray - İstanbulspor: Reşat Onur Coşkunses