Türkiye Kupası'nda maçları yönetecek hakemler duyuruldu

Futbolda Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın ve 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupada yarın ve 3 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

YARIN

13.00 Muşspor-Konyaspor: Ömer Faruk Gültekin

15.30 Ankara Keçiörengücü-Kayserispor: Fatih Tokail

18.00 Rizespor-Pendikspor: Ömer Faruk Turtay

20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Emre Kargın

3 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

13.30 Sivasspor-Aliağa Futbol: Burak Pakkan

13.30 Eyüpspor-Çankayaspor: Davut Dakul Çelik

13.30 İstanbulspor-Sarıyer: Erdem Mertoğlu

13.30 Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK: Yusuf Adnan Kendirciler

13.30 Muğlaspor-Bodrum FK: Oğuzhan Gökçen

15.30 Esenler Erokspor-Fatih Karagümrük: Melih Aldemir

18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe: Burak Olcar

20.30 Trabzonspor-Vanspor: Gürcan Hasova