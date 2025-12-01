Türkiye Kupası'nda maçları yönetecek hakemler duyuruldu

- Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası 4. eleme turu maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
- Maçlar, yarın ve 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
- Hakemler arasında Ömer Faruk Gültekin, Fatih Tokail ve Emre Kargın gibi isimler bulunuyor.
Futbolda Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın ve 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupada yarın ve 3 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:
YARIN
13.00 Muşspor-Konyaspor: Ömer Faruk Gültekin
15.30 Ankara Keçiörengücü-Kayserispor: Fatih Tokail
18.00 Rizespor-Pendikspor: Ömer Faruk Turtay
20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Emre Kargın
3 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
13.30 Sivasspor-Aliağa Futbol: Burak Pakkan
13.30 Eyüpspor-Çankayaspor: Davut Dakul Çelik
13.30 İstanbulspor-Sarıyer: Erdem Mertoğlu
13.30 Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK: Yusuf Adnan Kendirciler
13.30 Muğlaspor-Bodrum FK: Oğuzhan Gökçen
15.30 Esenler Erokspor-Fatih Karagümrük: Melih Aldemir
18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe: Burak Olcar
20.30 Trabzonspor-Vanspor: Gürcan Hasova