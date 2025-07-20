Victor Osimhen transferinde beklenen haber: Napoli teklifi kabul etti

Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferinde büyük bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılılar, Napoli ile yapılan pazarlıklar sonucunda anlaşmaya vardı.

Nijeryalı yıldız'ın kısa süre içerisinde Galatasaray kampına katılması bekleniyor.

TRANSFER SÜRECİNİN DETAYLARI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Avrupa futbolunun en dikkat çeken forvetlerinden biri olan Victor Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euroyu peşin olarak ödeyecek. Geriye kalan 35 milyon euro ise 2026 yılına kadar taksitli şekilde verilecek.

Ayrıca sözleşmede performansa bağlı olarak 5 milyon euroluk bonus maddesi yer alırken, Galatasaray, Osimhen'i ileride başka bir kulübe satması durumunda elde edilecek karın %10'unu da Napoli'ye verecek.

DEVLERDEN GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Victor Osimhen'in Galatasaray'a gelmeden önce Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, İtalya'dan Juventus ve Premier Lig devi Manchester United'dan teklifler aldığı ancak bu teklifleri reddettiği bildirildi.

BÜYÜK BİR KARŞILAMA ORGANİZASYONU PLANLANIYOR

25 yaşındaki golcü, tercihini Galatasaray'dan yana kullanarak sürpriz bir transfere imza attı.

Osimhen'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Galatasaray taraftarı, bu tarihi transfer için büyük bir karşılama organizasyonu hazırlığında.

OSIMHEN'İN PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 41 kez giyen Victor Osimhen, 37 gol atıp 8 asist yaptı. Nijeryalı yıldız, taraftarın gözdesi haline gelirken Avrupa'nın birçok dev kulübünün de radarına girmişti.