A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosunda değişiklik!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Ukrayna ile oynanan maçta sakatlanan milli voleybolcu Efe Bayram'ın, sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı lateral malleol çevresinde ödem ve ağrı tespit edildiğini açıkladı.

Efe'nin yerine Cafer Kirkit'in kadroya dahil edildiği ifade edildi.

EFE BAYRAM YERİNE CAFER KİRKİT DAHİL EDİLDİ

TVF'nin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Voleybol Milletler Ligi ikinci haftasında Ukrayna ile oynanan karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyon sonrası oyuncumuz Efe Bayram sakatlanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Efe Bayram'ın sol ayak bileğinde burkulmaya bağlı lateral malleol çevresinde ödem ve ağrı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun durumu, çekilecek MR sonucuna göre detaylı şekilde değerlendirilecek ve tedavi süreci bu doğrultuda şekillendirilecektir. Efe Bayram'ın yerine, Cafer Kirkit turnuva kadrosuna dahil edilmiştir.