Kadın Milli Voleybol Takımı, altın madalyanın sahibi oldu

- Kadın Milli Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde Azerbaycan'ı 3-0 yendi.
- Riyad'da düzenlenen turnuvada milliler, grup maçlarının hepsini de 3-0 kazandı.
- Ay-yıldızlılar, finaldeki galibiyetle altın madalya kazandı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, final maçına çıktı.
Grupta yaptığı 4 maçı da 3-0'lık skorlarla kazanan milli takım, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde Azerbaycan ile karşılaştı.
MİLLİLER, ALTIN MADALYA KAZANDI
Müsabakada ilk seti 25-14, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-18 alan ay-yıldızlı ekip, salondan 3-0 galip ayrılarak altın madalya kazandı.