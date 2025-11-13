Abone ol: Google News

Kadın Milli Voleybol Takımı, altın madalyanın sahibi oldu

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, final maçında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 16:16
  • Kadın Milli Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde Azerbaycan'ı 3-0 yendi.
  • Riyad'da düzenlenen turnuvada milliler, grup maçlarının hepsini de 3-0 kazandı.
  • Ay-yıldızlılar, finaldeki galibiyetle altın madalya kazandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, final maçına çıktı.

Grupta yaptığı 4 maçı da 3-0'lık skorlarla kazanan milli takım, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde Azerbaycan ile karşılaştı.

MİLLİLER, ALTIN MADALYA KAZANDI

Müsabakada ilk seti 25-14, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-18 alan ay-yıldızlı ekip, salondan 3-0 galip ayrılarak altın madalya kazandı.

