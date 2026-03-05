Fenerbahçe evinde Monaco'yu rahat geçti

Fenerbahçe, EuroLeague'in 30. haftasında ağırladığı Monaco'yu 88-70 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
EuroLeague'in 30. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa ekibi Monaco'yu konuk etti.
Fenerbahçe, mücadeleyi 88-70'lik skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla üst üste 9. kez kazanarak 22. galibiyetini elde eden lider Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Kızılyıldız deplasmanına gidecek.
30. maçında 14. mağlubiyetini yaşayan Monaco ise Olympiakos ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE: 88 - MONACO: 70
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Cortes (İspanya), Saulius Racys (Litvanya)
Fenerbahçe: Baldwin 10, Tarık Biberovic 10, Jantunen 10, Colson 14, Birch 4, Bacot 2, Tucker 28, Boston 3, Silva 7, De Colo, Onuralp Bitim, Metecan Birsen
Monaco: Okobo 8, Blossomgame 12, Theis 11, Diallo 4, James 14, Hayes 4, Begarin 7, Nedovic 8, Strazel 2, Tarpey
1. Periyot: 20-15
Devre: 44-36
3. Periyot: 66-52
Beş faulle oyundan çıkan: Dk. 37.31 Theis (Monaco)