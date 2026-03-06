ABD, Kuveyt Büyükelçiliği'nin faaliyetlerini durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği'nin durumu hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt şehrinde bulunan ABD Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu" ifadesi kullanıldı.

3. SEVİYE SEYAHAT UYARISI

Yurt dışındaki ABD'lilerin güvenliğinin bakanlığın önceliği olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada Kuveyt için seyahat uyarısının da 3. seviyede bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Kuveyt'te bulunan ABD vatandaşları güvenli bir şekilde yapabiliyorlarsa ticari veya diğer mevcut ulaşım seçeneklerini kullanarak ülkeyi terk etmelidir. Ülkeyi terk edemeyen ABD vatandaşları da bulundukları yerde kalmalıdır" ifadesi kullanıldı.

Kuveyt ordusu tarafından yapılan açıklamada ülkenin çeşitli bölgelerinde füze ve insansız hava araçlarına müdahale edildiği belirtilmişti.