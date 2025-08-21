Abone ol: Google News

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İspanya maçının hazırlıklarına devam etti

Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında İspanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 19:20

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam etti.

Milli takım, 23 Ağustos Cumartesi günü Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda ilk 15 dakikası basına açık yaptığı antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Milli voleybolcular, daha sonra iki gruba ayrılarak topla ısınmasını sürdürdü.

TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI

İdmanın kapalı bölümünde ise İspanya maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

7 EYLÜL'DE TAMAMLANACAK

Yarın başlayacak organizasyon 7 Eylül'de sona erecek.

