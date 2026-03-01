Akkuş Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Akkuş Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Akkuş Belediyespor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Ünye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Akkuş Belediyespor oldu.
125 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Ünye
Hakemler: Koray Yılmazgil, Eser Türkoğlu
Akkuş Belediyespor: Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso, Rojas, Oğuzhan Tarakçı, Ahmetcan Büyükgöz (Baturalp Burak Güngör, Yusuf Bakır, Muhammed Aray, Oktay Tetik)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Furkan Dur, Özgür Benzer (Eyüp Ensar Demirbiler, Nascimento, Ali Fazlı, Atakan Topal, Fatih Yörümez, Batu Ercan Akbaba )
Setler: 22-25, 25-23, 25-19, 25-20
Süre: 125 dakika
