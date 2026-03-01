Abone ol: Google News

Akkuş Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Yayınlama:
Akkuş Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Haber Merkezi Haber Merkezi

Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Akkuş Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Akkuş Belediyespor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Ünye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Akkuş Belediyespor oldu.

125 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Ünye

Hakemler: Koray Yılmazgil, Eser Türkoğlu

Akkuş Belediyespor: Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso, Rojas, Oğuzhan Tarakçı, Ahmetcan Büyükgöz (Baturalp Burak Güngör, Yusuf Bakır, Muhammed Aray, Oktay Tetik)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Furkan Dur, Özgür Benzer (Eyüp Ensar Demirbiler, Nascimento, Ali Fazlı, Atakan Topal, Fatih Yörümez, Batu Ercan Akbaba )

Setler: 22-25, 25-23, 25-19, 25-20

Süre: 125 dakika

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar