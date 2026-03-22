Akkuş Belediyespor'un hedefi Efeler Ligi'ne dönmek

Voleybol Efeler Ligi'ne veda eden Akkuş Belediyespor, 2026-27 sezonunda yeniden Efeler Ligi'ne dönmeyi hedefliyor.

Akkuş Belediyespor Menajeri Soner Efil, AA muhabirine, bu sezon ligde kalmak adına çok çaba gösterdiklerini ancak başaramadıklarını söyledi.

ÖZÜR DİLEDİ

Sezonun bitimine 1 hafta kala Efeler Ligi'ne veda ettiklerini aktaran Efil, camiadan ve taraftarlardan özür diledi.

"Hedefimiz ilk sezonda Efeler Ligi'ne yeniden geri dönmek. Bunun için var gücümüzle çalışacağız." diyen Efil, sezon boyunca takımı yalnız bırakmayan taraftara, sahada mücadele veren oyunculara ve teknik heyete teşekkür etti.