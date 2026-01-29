Abone ol: Google News

Alanya Belediyespor, Erkekler CEV Kupası'ndan elendi

Alanya Belediyespor Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası'na 8'li final turunda veda etti.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 00:18
  • Alanya Belediyespor, Erkekler CEV Kupası'nda 8'li final turunda elendi.
  • Belçika'da Greenyard Maaseik'e 3-0 yenildi.
  • Antalya ekibi, Avrupa kupalarındaki ilk deneyimini tamamladı.

Erkekler CEV Kupası 8'li final turunda heyecan yaşandı.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Alanya Belediyespor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Belçika kulübü Greenyard Maaseik'e konuk oldu.

TEMSİLCİMİZ ELENDİ

Maaseik kentindeki Steengoed Arena'da oynanan karşılaşmayı 18-25, 24-26 ve 20-25'lik setlerle 3-0 kaybeden Antalya ekibi, turnuvadan elendi.

