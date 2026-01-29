Alanya Belediyespor, Erkekler CEV Kupası'ndan elendi

- Alanya Belediyespor, Erkekler CEV Kupası'nda 8'li final turunda elendi.
- Belçika'da Greenyard Maaseik'e 3-0 yenildi.
- Antalya ekibi, Avrupa kupalarındaki ilk deneyimini tamamladı.
Erkekler CEV Kupası 8'li final turunda heyecan yaşandı.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Alanya Belediyespor, sahasındaki ilk maçta 3-1 yenildiği Belçika kulübü Greenyard Maaseik'e konuk oldu.
TEMSİLCİMİZ ELENDİ
Maaseik kentindeki Steengoed Arena'da oynanan karşılaşmayı 18-25, 24-26 ve 20-25'lik setlerle 3-0 kaybeden Antalya ekibi, turnuvadan elendi.