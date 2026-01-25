Abone ol: Google News

Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Alanya Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 19:30
Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yendi
  • Alanya Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
  • Maç, İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynandı ve setler 22-25, 18-25, 17-25 şeklinde sonuçlandı.
  • Alanya ekibi, maçı 85 dakikada kazandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Alanya Belediyespor karşı karşıya geldi.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Alanya Belediyespor oldu.

85 DAKİKA OYNANDI

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Ercan Akbaba, Ali Fazlı, Nascimento, Cardoso, Atakan Topal, Eyüp Ensar Demirbiler)

Alanya Belediyespor: Mustafa Cervatoğlu, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Abdullah Çam, Mojarad (Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Marshall, İrfan Çetinkaya)

Setler: 22-25, 18-25, 17-25

Süre: 85 dakika (33, 25, 27)

Eshspor Haberleri