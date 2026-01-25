Alanya Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yendi

- Alanya Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
- Maç, İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynandı ve setler 22-25, 18-25, 17-25 şeklinde sonuçlandı.
- Alanya ekibi, maçı 85 dakikada kazandı.
Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Alanya Belediyespor karşı karşıya geldi.
İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Alanya Belediyespor oldu.
85 DAKİKA OYNANDI
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Ercan Akbaba, Ali Fazlı, Nascimento, Cardoso, Atakan Topal, Eyüp Ensar Demirbiler)
Alanya Belediyespor: Mustafa Cervatoğlu, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Abdullah Çam, Mojarad (Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Marshall, İrfan Çetinkaya)
Setler: 22-25, 18-25, 17-25
Süre: 85 dakika (33, 25, 27)