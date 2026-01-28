Altekma, Benfica'yı devirdi

- Altekma Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda Benfica'yı 3-2 mağlup etti.
- İzmir'deki maçı kazanan Altekma, altın sette 15-13 ile çeyrek finale yükseldi.
- Karşılaşma TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve 144 dakika sürdü.
Altekma Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ikinci maçında Portekiz'in Benfica ekibiyle karşı karşıya geldi.
TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Altekma oldu.
İzmir temsilcisi, deplasmanda 3-2 kaybettiği rakibini altın sette 15-13 yenerek çeyrek finale yükseldi.
144 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Fikrat Akhundov (Azerbaycan), Vasileios Nikakis (Yunanistan)
Altekma: Buculjevic, Ewert, Gülhan Pınar, Lawani, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)
Benfica: Ryuma, De Camargo, Da Silva, Ventura, Santos, Bandero (Casas, Nivaldo, Pombeiro)
Setler: 19-25, 25-19, 25-20, 22-25, 15-11
Süre: 144 dakika