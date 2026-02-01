Abone ol: Google News

Altekma, Gaziantep Gençlikspor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Altekma, konuk ettiği Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 17:16
Altekma, Gaziantep Gençlikspor'a set vermedi
  • Altekma, Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.
  • Maç, TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve Altekma üstün performans sergiledi.
  • Set skorları sırasıyla 25-19, 25-19 ve 26-24 olarak tamamlandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Altekma ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya geldi.

TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Altekma oldu.

84 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: İsmail Yıldırım, Serhat Semiz

​​​​​​​Altekma: Ewert, Cafer Kirkit, Lawani, Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Gülhan Emir Pınar (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)

Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan,Yusuf Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman, Aslan Ekşi (Deniz İvgen, Lescov, Doğan Karakoç, Takavar, Muhammet Ertuğrul)

Setler: 25-19, 25-19, 26-24

Süre: 84 dakika (23, 26, 35)

