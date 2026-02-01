Altekma, Gaziantep Gençlikspor'a set vermedi

- Altekma, Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.
- Maç, TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve Altekma üstün performans sergiledi.
- Set skorları sırasıyla 25-19, 25-19 ve 26-24 olarak tamamlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Altekma ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya geldi.
TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Altekma oldu.
84 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: İsmail Yıldırım, Serhat Semiz
Altekma: Ewert, Cafer Kirkit, Lawani, Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Gülhan Emir Pınar (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)
Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan,Yusuf Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman, Aslan Ekşi (Deniz İvgen, Lescov, Doğan Karakoç, Takavar, Muhammet Ertuğrul)
Setler: 25-19, 25-19, 26-24
Süre: 84 dakika (23, 26, 35)