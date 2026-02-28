Aras Kargo, İlbank'ı mağlup etti

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Aras Kargo, sahasında İlbank'ı 3-2 yendi.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Aras Kargo ile İlbank karşı karşıya geldi.
TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Aras Kargo oldu.
129 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Gani Arslan
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Olaya, Hazal Selin Uygur (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Defne Başyolcu, Merve Atlıer, Perez)
İlbank: Cansu Aydınoğulları, Merve Tanyel, Begüm Hepkaptan, Beren Yeşilırmak, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Ece Morova, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Simay Demirel, Ceren Karagöl, Elif Su Yavuz)
Setler: 22-25, 25-22, 20-25, 25-10, 15-7
Süre: 129 dakika
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi