AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, İrem Çor ve Ann Kalandadze'yi kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

Ann Kalandadze, Aras Kargo'da. 1998 Gürcistan doğumlu Kalandadze, smaçör mevkisinde oynamakta. Sporcu daha öncesinde Galatasaray, Rysici Rzessow, Lodz, Markopoulo, PTT ve DSİ'de forma giydi.

"ARAMIZA HOŞ GELDİN İREM"

İrem Çor'un transferi de gazetede bir haber şeklinde duyurularak, şu ifadeler kullanıldı: