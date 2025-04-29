Aras Kargo'da 3 isimle yollar ayrıldı

Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunu geride bırakan İzmir temsilcisi Aras Kargo Spor Kulübü'nde 3 voleybolcuyla yollar ayrıldı.

Kırmızı-beyazlılar, Belaruslu pasör çaprazı Hanna Klimets, pasörler Gizem Mısra Aşçı ve Elif Kapar'la vedalaştı.

"KARİYERLERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hanna Klimets, takım kaptanımız Gizem Mısra Aşçı ve takımımızın Sultanlar Ligi'ne çıkmasında büyük emekleri bulunan Elif Kapar ile yollarımız ayrılmıştır. Her şey için teşekkürler. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.