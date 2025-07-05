Arkas Spor'dan Gökçen Yüksel'e veda

Voleybolda yeni sezon öncesi yıllardır mücadele ettiği Efeler Ligi'nden çekilip 1'inci Lig'de yer alma kararı veren Arkas Spor, takımdan ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Gökçen Yüksel için veda mesajı yayınladı.

"YOLUN AÇIK OLSUN GÖKÇEN"

Gökçen yeni takımıyla 2 senelik sözleşme imzalarken Arkas Spor, altyapısından çıkan oyuncusuna şu mesajla veda etti:

2019 yılında, henüz 15 yaşındayken altyapımıza katıldın. O günden bugüne hem sahadaki duruşunla hem de karakterinle kulübümüzün gurur kaynağı oldun. Arkas formasıyla gösterdiğin mücadele, sadakat ve örnek duruşun unutulmayacak. Sen bu ailenin bir parçasısın ve her zaman öyle kalacaksın. Yolun açık olsun Gökçen.