Aydın Büyükşehir Belediyespor, Anna Tikhomirova'yı renklerine bağladı

İHA
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, transferlerinde hız kesmiyor.
Çalışmalarını sürdüren mavi beyazlı ekip son olarak Rus smaçör Anna Tikhomirova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
"2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Aydın’a hoş geldin, Anna Tikhomirova. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Anna Tikhomirova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda güçlü smaçlarına tanıklık etmeyi dört gözle bekliyoruz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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