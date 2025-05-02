Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlarya Zararsız'ı renklerine bağladı

Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, 1'inci Lig temsilcisi Karşıyaka'dan libero İlarya Zararsız'ı (27) kadrosuna kattı.
Mavi-beyazlı takım, geçen sezon Karşıyaka'da gösterdiği performansla isminden söz ettiren İlarya ile sözleşme imzaladı.
TÖREN DÜZENLENDİ
Yörük Ali Efe Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine İlarya Zararsız, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Törene kulüp başkanı Polat Bora Mersin, Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Volkan Zeytin ve Voleybol İdari Menajeri Sabri Can katıldı.
"BİRLİKTE GÜZEL BAŞARILARA"
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Hoş geldin İlarya Zararsız. Kulübümüz yeni sezon planlaması kapsamında libero İlarya Zararsız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Birlikte güzel başarılara.
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