Aydın Büyükşehir Belediyespor, Martyna Grajber-Nowakowska’yı transfer etti
İHA

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Polonyalı smaçör Martyna Grajber-Nowakowska’yı kadrosuna kattı.

Polonya Milli Takımı’nda da forma giyen deneyimli oyuncu, kariyeri boyunca gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekti.

Son olarak Polonya’nın güçlü ekiplerinden Chemik Police forması giyen Grajber-Nowakowska, hem hücumda hem savunmada takımına önemli katkılar sundu.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hoş geldin Martyna Grajber-Nowakowska. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Martyna Grajber-Nowakowska ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor