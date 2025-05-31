Aydın Büyükşehir Belediyespor, Martyna Grajber-Nowakowska’yı transfer etti

İHA

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Polonyalı smaçör Martyna Grajber-Nowakowska’yı kadrosuna kattı.

Polonya Milli Takımı’nda da forma giyen deneyimli oyuncu, kariyeri boyunca gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekti.

Son olarak Polonya’nın güçlü ekiplerinden Chemik Police forması giyen Grajber-Nowakowska, hem hücumda hem savunmada takımına önemli katkılar sundu.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: