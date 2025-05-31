Aydın Büyükşehir Belediyespor, Martyna Grajber-Nowakowska’yı transfer etti

İHA
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Polonyalı smaçör Martyna Grajber-Nowakowska’yı kadrosuna kattı.
Polonya Milli Takımı’nda da forma giyen deneyimli oyuncu, kariyeri boyunca gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekti.
Son olarak Polonya’nın güçlü ekiplerinden Chemik Police forması giyen Grajber-Nowakowska, hem hücumda hem savunmada takımına önemli katkılar sundu.
"BAŞARILAR DİLERİZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Hoş geldin Martyna Grajber-Nowakowska. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Martyna Grajber-Nowakowska ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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