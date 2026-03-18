Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'ye şans tanımadı

Yayınlama:
Efeler Ligi'nin 25. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Efeler Ligi'nin 25. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.

104 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Hakkı Demiralay, Adem Türkmen

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Mestre, Emir Kaan Öztürk, Dirlic, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk)

Fenerbahçe: Barthemely, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Halit Kurtuluş, A. Lagumdzija, Marttilla (Kaan Gürbüz, M. Lagumdzija, Burutay Subaşı, Ngapeth, Caner Dengin, Galvez)

Setler: 18-25, 25-17, 25-21, 25-23

Süre: 104 dakika

Kaynak: Ensonhaber

