CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu Carraro Imoco Conegliano!

DHA

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four final maçında Carraro Imoco Conegliano ile Savino Del Bene Scandicci Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı.

İki İtalyan takımını karşı karşıya getiren final maçını A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli’nin takımı Carraro Imoco Conegliano 3-0 kazanarak CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

RAHAT KAZANDILAR

Karşılamanın ilk setini zorlanmadan 25-16 kazanan Carraro Imoco Conegliano 2’nci seti de 25-21 önde bitirmeyi başardı.

Son seti de 25-19 kazanan geçen senenin şampiyonu Carraro Imoco Conegliano şampiyon oldu.

VAKIFBANK, 4'ÜNCÜ OLDU

Turnuvanın 3’üncülük maçında bugün oynanan maçta VakıfBank’ı 3-1 yenen Numia Vero Volley Milano bronz madalyanın sahibi olurken sarı-siyahlı temsilcimiz organizasyonu 4’üncü sırada tamamladı.

67 DAKİKA SÜRDÜ

A. Carraro Imoco: Wolosz, Gabi, Fahr, Haak, Zhu Ting, Chirichella (De Gennaro, Seki)

Savino Del Bene: Herbots, Nwakalor, Antropova, Bajema, Ana Carol, Ognjenovic (Castillo, Ruddins, Graziani, Kotikova)

Setler: 25-16, 25-21, 25-19

Süre: 67 dakika (20, 25, 22)