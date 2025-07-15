CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'ndaki Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Voleybolda Türkiye'yi 2026 CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kura çekimi, Lüksemburg'da gerçekleştirildi.
Organizasyonda Türkiye'yi erkekler CEV Kupası'nda Alanya Belediye ve Fenerbahçe, CEV Challenge Kupası'nda Altekma; kadınlar CEV Kupası'nda Galatasaray ve Türk Hava Yolları temsil edecek.
EŞLEŞMELER
ERKEKLER
CEV Kupası 16'lı finaller turu:
Alanya Belediye (Türkiye)-Vojvodina Novi Sad (Sırbistan)
Fenerbahçe-Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan gelecek takım (25/26 kaybedeni)
CEV Challenge Kupası 32'li finaller turu:
Altekma (Türkiye)-Sliedrecht Sport (Hollanda)/Mjolnir Klasvik (Faroe Adaları) eşleşmesinin galibi
KADINLAR
CEV Kupası 16'lı finaller turu:
Galatasaray (Türkiye)-FC Porto (Portekiz)
Türk Hava Yolları (Türkiye)-Avarca de Menorca (İspanya)