Deniz Uyanık: Günden güne daha iyi voleybol oynuyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi 2. hafta 3. maçında Güney Kore karşısında sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Milli voleybolcu Deniz Uyanık karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

"HEYECANIMI BASTIRMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Uyanık, şu şekilde konuştu:

Heyecanımı bastırmak için çok çalışıyorum. Takımın içinde o kadar güzel bir destek var ki ben de yavaş yavaş alışıyorum. Çok mutluyum bu açıdan. Çünkü mental açıdan da hazırlanmış hissediyorum kendimi.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM HEPSİNE"

Takımın tecrübeli isimlerinden başta Simge Aköz ve Aslı Kalaç olmak üzere herkesin kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Uyanık, şunları dedi:

Simge abla kaptan olarak en başta, kendi mevkiimde oynayan Aslı abla olsun, çoğu isim bana çok destek çıktı. Çok teşekkür ederim hepsine.

"UMARIM BİZİM İÇİN GÜZEL BİR MAÇ OLUR"

Brezilya maçına dair de konuşan Deniz Uyanık, şu ifadeleri kullandı: