Dilay Özdemir yeniden Eczacıbaşı'nda

İHA

Eczacıbaşı, yeni sezon kadro yapılandırma çalışmalarına devam ediyor.

Turuncu-beyazlılar bu kapsamda altyapısından yetiştirdiği genç pasör Dilay Özdemir'i transfer etti.

"ULUSLARARASI ARENDA DA ADINDAN SÖZ ETTİRECEĞİNE İNANIYORUZ"

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Dilay Özdemir, altyapımızdan yetişen ve A Takımımıza yükselen genç ve yetenekli bir oyuncumuzdur. Türk voleybolunun geleceği için büyük bir umut kaynağı olan Dilay’ın, önümüzdeki yıllarda uluslararası arenada da adından söz ettireceğine inanıyoruz. Kulübümüz, Dilay'ın gelişimine katkı sağlamaya ve desteklemeye devam edecektir.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Transferle ilgili görüşlerini aktaran Dilay Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Altyapısından yetiştiğim kulübüme geri döndüğüm için çok mutluyum. Burada yeniden forma giymek benim için büyük bir gurur. Takımımla birlikte başarılı bir sezon geçirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

3 KULÜBÜN FORMASINI GİYDİ

2005 doğumlu milli oyuncu Dilay Özdemir, 1.87 boyunda ve pasör olarak görev yapıyor.

Kariyerine Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde başlayan genç pasör, Karayolları ve Beşiktaş'ta da forması giydi.