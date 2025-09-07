Dünya Voleybol Şampiyonası Final: Türkiye - İtalya (Canlı anlatım)

Filenin Sultanları tarih yazmak için parkeye çıkıyor...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor.

TSİ 15.30'da başlayan Türkiye - İtalya maçı Bangkok'taki Huamark Salonu Spor Salonu'nda oynanıyor.

TÜRKİYE 1-2 İTALYA

1. Set sonucu: Türkiye 23-25 İtalya

2. Set sonucu: Türkiye 25-13 İtalya

3. Set sonucu: Türkiye 24-26 İtalya

4. Set

TÜRKİYE: 12

İTALYA: 8

FİNAL YOLCULUĞU

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.

Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi.

Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı 3-1'le geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.