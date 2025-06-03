Eczacıbaşı, kadrosunu Magdalena Stysiak'la güçlendirdi

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak'ı kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulübün açıklamasında, şöyle denildi:

Magdalena Stysiak gibi tecrübeli ve yüksek potansiyele sahip bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Kendisinin hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki tecrübesi, takımımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Yeni sezonda hedeflerimize ulaşma yolunda Stysiak'ın önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.

"SEZONUN BAŞLAMASI İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Polonyalı voleybolcu, şu ifadeleri kullandı:

Önümüzdeki sezon Eczacıbaşı ailesine katılacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Umarım hepimiz için çok iyi bir sezon olur. Hedeflerimize ulaşabilmek için hep birlikte savaşacağız. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum.