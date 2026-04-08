Eczacıbaşı, Zerenspor'u mağlup etti

Sultanlar Ligi play-off 3-4 serisi ilk maçında Eczacıbaşı, sahasında Zerenspor'u 3-1 yendi.

Sultanlar Ligi play-off 3-4 serisi ilk maçında Eczacıbaşı ile Zerenspor karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla Eczacıbaşı oldu.

Bu sonuçla ev sahibi takım, seride 1-0 öne geçti.

Seride iki galibiyete ulaşan ekibin sezonu 3'üncü tamamlayacağı etapta ikinci karşılaşma, 11 Nisan Cumartesi günü Zerenspor'un ev sahipliğinde TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

112 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar

Eczacıbaşı: Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Plummer, Meliha Diken, Elif Şahin, Smrek, Maglio)

Zerenspor: Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Ceren Önal, Özlem Güven, Gatina, Eylül Karadaş, Kübra Akman, Şeyma Ercan Küçükaslan)

Setler: 25-10, 27-29, 25-21, 25-19

Süre: 112 dakika (19, 35, 31, 27)

