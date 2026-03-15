Fenerbahçe, Akkuş Belediyespor'a şans tanımadı

Yayınlama:
Haber Merkezi

Voleybol Efeler Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

103 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Seçkin Yener, Uğur Ateş

Fenerbahçe: Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Marttilla, Barthelemy, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Gomez)

Akkuş Belediyespor: Burak Güngör, Rojas, Butko, Cardoso, Yusuf Bakır, Oğuzhan Tarakçı (Muhammed Aray, Oktay Tetik, Vefa Yılmaz, Esmaeilnezhad, Oğuzhan Karasu, Ahmetcan Büyükgöz, Umut Durur)

Setler: 25-21, 23-25, 25-18, 25-15

Süre: 103 Dakika (28, 28, 25, 22)

