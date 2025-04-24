Fenerbahçe, Arkas Spor'u yendi
AA & Ensonhaber

Efeler Ligi play-off 3/4 etabı birinci maçında Fenerbahçe ile Arkas Spor karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertli ekip, seride 1-0 öne geçti.

105 DAKİKA SONUNDA KAZANAN FENERBAHÇE

Fenerbahçe: Drzyzga, Ngapeth, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Luburic, Mert Cuci, Caner Pekşen)

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Metin, Ulaş Topbaşlı (Zenger, Atilla Öztire, Can Koç, Melih Sıratça)

Setler: 25-21, 25-19, 20-25, 25-23

Süre: 105 dakika (24, 25, 27, 29)

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Emre Çalışkan
Editor