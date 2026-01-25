Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Cizre Belediyespor maçında hükmen galip ilan edildi

Cizre Belediyespor'un sahaya çıkmama kararı nedeniyle Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi maçını 3-0 hükmen kazandı.

Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 16:39
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 16. haftasındaki Cizre Belediyespor maçında 3-0 hükmen galip ilan edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cizre Belediyespor'un sahaya çıkmama kararı nedeniyle karşılaşma iptal edildi.

FENERBAHÇE'NİN LEHİNE TESCİL EDİLDİ

Müsabakanın sonucu, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Fenerbahçe lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edildi.

