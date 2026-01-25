Fenerbahçe, Cizre Belediyespor maçında hükmen galip ilan edildi

- Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Cizre Belediyespor'un sahaya çıkmama kararı nedeniyle 3-0 hükmen galip ilan edildi.
- Karşılaşma, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Fenerbahçe lehine tescil edildi.
- Müsabaka, Efeler Ligi'nin 16. haftasında oynanacaktı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin 16. haftasındaki Cizre Belediyespor maçında 3-0 hükmen galip ilan edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cizre Belediyespor'un sahaya çıkmama kararı nedeniyle karşılaşma iptal edildi.
FENERBAHÇE'NİN LEHİNE TESCİL EDİLDİ
Müsabakanın sonucu, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Fenerbahçe lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edildi.