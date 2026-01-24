Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Eczacıbaşı'na şans tanımadı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eczacıbaşı'nı 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 21:41
Fenerbahçe, Eczacıbaşı'na şans tanımadı
  • Fenerbahçe, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti.
  • Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe 15. galibiyetini aldı.
  • Eczacıbaşı ise 4. yenilgisiyle sahadan ayrıldı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligdeki 15. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 4. yenilgisini yaşadı.

106 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

Fenerbahçe: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas (Gizem Örge, Ghani, Sude Hacımustafaoğlu, Arelya Karasoy)

Eczacıbaşı: Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Tuna Aybuke Özel, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Smrek, Maglio, Plummer)

Setler: 25-12, 25-23, 18-25, 25-22

Süre: 106 dakika (20, 32, 25, 29)

