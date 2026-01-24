Fenerbahçe, Eczacıbaşı'na şans tanımadı

- Fenerbahçe, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup etti.
- Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe 15. galibiyetini aldı.
- Eczacıbaşı ise 4. yenilgisiyle sahadan ayrıldı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligdeki 15. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 4. yenilgisini yaşadı.
106 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim
Fenerbahçe: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas (Gizem Örge, Ghani, Sude Hacımustafaoğlu, Arelya Karasoy)
Eczacıbaşı: Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak (Simge Aköz, Tuna Aybuke Özel, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Smrek, Maglio, Plummer)
Setler: 25-12, 25-23, 18-25, 25-22
Süre: 106 dakika (20, 32, 25, 29)