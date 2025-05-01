Fenerbahçe, Efeler Ligi'ni üçüncü tamamladı

AA & Ensonhaber
Efeler Ligi play-off 3-4 etabı üçüncü maçında Fenerbahçe ile Arkasspor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla seride durumu 2-1'e getirerek Efeler Ligi'ni üçüncü tamamladı.
108 DAKİKA SÜRDÜ
Fenerbahçe: Drzyzga, Ngapeth, Yiğit Gülmezoğlu, Kaan Gürbüz, Yasin Aydın, Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Luburic, Caner Pekşen, Çağatay Durmaz, Karyagin)
Arkasspor: Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Metin, Ulaş Topbaşlı (Zenger, Atlla Öztire, Can Koç)
Setler: 25-23, 14-25, 25-20, 25-20
Süre: 108 dakika (29, 26, 27, 26)
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