Fenerbahçe, Orion Stars'a set vermedi

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Hollanda'nın Orion Stars ekibini 3-0 yendi.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında sahasında Hollanda'nın Orion Stars ekibiyle karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz oldu.
İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, CEV Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
79 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Nikolaos Fragkakis(Yunanistan), Zaur Hajiyev(Azerbaycan)
Fenerbahçe: Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Marttila, Barthelemy, Drzyzga, Ngapeth (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz)
Orion Stars: Kjaer, Boldizsar, Ter Maat, Jorna, Crins, McCluskey (Lipke, Amedegnato, Kavli, Hoge Bavel, Sanders)
Setler: 25-15, 25-21, 25-22
Süre: 79 Dakika (23, 29, 27)
