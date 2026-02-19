Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Orion Stars'a set vermedi
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Hollanda'nın Orion Stars ekibini 3-0 yendi.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında sahasında Hollanda'nın Orion Stars ekibiyle karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz oldu.

İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, CEV Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

79 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Nikolaos Fragkakis(Yunanistan), Zaur Hajiyev(Azerbaycan)

Fenerbahçe: Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Marttila, Barthelemy, Drzyzga, Ngapeth (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz)

Orion Stars: Kjaer, Boldizsar, Ter Maat, Jorna, Crins, McCluskey (Lipke, Amedegnato, Kavli, Hoge Bavel, Sanders)

Setler: 25-15, 25-21, 25-22

Süre: 79 Dakika (23, 29, 27)

