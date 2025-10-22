Fenerbahçe, Zerenspor karşısında zorlanmadı

- Fenerbahçe, Sultanlar Ligi 3. haftasında Zerenspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
- Maç TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı.
- Maçın setleri sırasıyla 14-25, 21-25 ve 20-25 olarak sona erdi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Sultanlar Ligi 3. haftasında Zerenspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.
75 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Umut Maden
Zerenspor: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva (Ceren Önal, Özlem Alkan, Şeyma Ercan Küçükaslan, Eylül Karadaş, Aleksic, Gatina)
Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Korneluk, Orro, Fedorovtseva (Gizem Örge, Milenkovic)
Setler: 14-25, 21-25, 20-25
Süre: 75 dakika (22, 27, 26)