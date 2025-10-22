Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Zerenspor karşısında zorlanmadı

Sultanlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 23:27
Fenerbahçe, Zerenspor karşısında zorlanmadı
  • Fenerbahçe, Sultanlar Ligi 3. haftasında Zerenspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
  • Maç TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı.
  • Maçın setleri sırasıyla 14-25, 21-25 ve 20-25 olarak sona erdi.

Sultanlar Ligi 3. haftasında Zerenspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

75 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Umut Maden

Zerenspor: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva (Ceren Önal, Özlem Alkan, Şeyma Ercan Küçükaslan, Eylül Karadaş, Aleksic, Gatina)

Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Korneluk, Orro, Fedorovtseva (Gizem Örge, Milenkovic)

Setler: 14-25, 21-25, 20-25

Süre: 75 dakika (22, 27, 26)

Eshspor Haberleri