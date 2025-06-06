Filenin Sultanları fire vermedi: Tayland'ı da yendik!

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ilk hafta 2. maçında Tayland ile karşılaştı.

Çin’in başkenti Pekin’de oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar 25-23, 25-14 ve 25-22’lik sonuçlarla kazandı.



İlk maçında Fransa'yı 3-1 devirerek turnuvaya hem de yaz sezonuna iyi bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, bu sonuçla birlikte ikide iki yaptı.

FİLENİN SULTANLARINDAN BİR GALİBİYET DAHA

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Alexia Karutasu, 19 sayı kaydederek maçın en skorer ismi oldu.

Öte yandan Filenin Sultanları, ilk ayak müsabakalarının kalanında 7-8 Haziran tarihlerinde Polonya ve Çin ile karşılaşacak.

2. HAFTA MAÇLARI İSTANBUL'DA

Filenin Sultanları, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.

VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.