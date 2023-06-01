Filenin Sultanları güçlü rakibi Sırbistan'ı mağlup etti
AA

Filenin Sultanları, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi birinci hafta ikinci maçında ile karşılaştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyondaki mücadeleye iyi başlayan ay-yıldızlı ekip ilk setin başında 3 sayılık üstünlük yakaladı. Etkili oyununu sürdüren Filenin Sultanları setin ortalarında 5 sayılık (15-10) farka ulaştı. Sırbistan bloklarla A Milli Takım'ı durdurmaya çalışırken set sonunda daha fazla hata yapan milliler 24-20'lik üstünlüğünü koruyamadı. Ay-yıldızlı ekip Sırbistan'ın kazandığı sayılarla ilk seti 26-24 kaybetti.

Filenin Sultanları güçlü rakibi Sırbistan'ı mağlup etti

Her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan ikinci setin ortalarına doğru farkı açan Türkiye, 6 sayılık (14-8) üstünlük kurdu. Son bölümde farkı 9 sayıya (24-15) taşıyan Filenin Sultanları ikinci seti üstün oyunuyla 25-17 kazandı.

Üçüncü sette 7 sayılık (16-9) üstünlüğe ulaşan Ay-Yıldızlılar etkili oyunuyla set sonunda farkı açtı. Üçüncü seti 25-15 kazanan milliler skoru 2-1'e getirdi.

Ay-Yıldızlılar dördüncü seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.

Filenin Sultanları güçlü rakibi Sırbistan'ı mağlup etti

2023 yılındaki ilk sınavını verdiği FIVB Milletler Ligi'ne 3-0'lık Güney Kore galibiyetiyle başlayan Ay-Yıldızlılar üçüncü maçında 3 Haziran Cumartesi günü İtalya ile saat 20.00'de karşılaşacak.

Türkiye: 3 - Sırbistan: 1

Salon: Antalya

Hakemler: Ebrahim Ali Jaafar (Bahreyn), Juraj Mokry (Slovakya)

Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, İlkin Aydın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Melissa Vargas (Gizem Örge, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)

Sırbistan: Lozo, Drca, Aleksic, Popovic, Bjelica, Busa (Pusic, Mirkovic, Milenkovic, Uzelac)

Setler: 24-26, 25-17, 25-15, 25-21

Süre: 104 dakika (28, 24, 25, 27)