Filenin Sultanları, Hollanda'yı rahat geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.
Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan ve puanını 22'ye çıkaran Filenin Sultanları, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.
Ay-Yıldızlılar, üçüncü haftanın ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü Çekya ile karşılaşacak.
HOLLANDA: 0 - TÜRKİYE: 3
Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Pawel Burkiewicz (Polonya)
Hollanda: Daalderop, Brinke, Dambrink, Vos, Stuut, Aalen (Reesink, Jasper, Lyklema, Vosse, Kok, Jansen)
Türkiye: Zehra Güneş, Melissa Vargas, Yaprak Erkek, Sinead Jack-Kısal, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Meliha Diken)
Setler: 19-25, 16-25, 21-25