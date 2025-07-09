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Filenin Sultanları, Hollanda'yı rahat geçti

FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında Filenin Sultanları, ev sahibi Hollanda'yı 3-0 yenerek finallerde yer almayı garantiledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Filenin Sultanları, Hollanda'yı rahat geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan ve puanını 22'ye çıkaran Filenin Sultanları, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.

Ay-Yıldızlılar, üçüncü haftanın ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü Çekya ile karşılaşacak.

HOLLANDA: 0 - TÜRKİYE: 3

Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Pawel Burkiewicz (Polonya)

Hollanda: Daalderop, Brinke, Dambrink, Vos, Stuut, Aalen (Reesink, Jasper, Lyklema, Vosse, Kok, Jansen)

Türkiye: Zehra Güneş, Melissa Vargas, Yaprak Erkek, Sinead Jack-Kısal, Dilay Özdemir, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Meliha Diken)

Setler: 19-25, 16-25, 21-25

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