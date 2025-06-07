Haberler



Voleybol



Filenin Sultanları'ndan bir zafer daha: Polonya'yı 3-2 mağlup ettik

Filenin Sultanları'ndan bir zafer daha: Polonya'yı 3-2 mağlup ettik Milletler Ligi'nde Polonya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı rakibini 3-2 yendi. İlk iki maçında Fransa ve Tayland'ı mağlup eden Filenin Sultanları böylece 3'te 3 yapmış oldu.