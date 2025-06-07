Filenin Sultanları'ndan bir zafer daha: Polonya'yı 3-2 mağlup ettik

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında Polonya'yla karşı karşıya geldi.
Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup ederek turnuvadaki üçüncü galibiyetini elde etti.
Setlerde skor dağılımı, 25-21 , 18-25 , 25-23 , 22-25 , 15-7 oldu.
BİR GALİBİYET DAHA ALDIK
Millilerde en skorer isim 22 sayıyla Hande Baladın oldu.
Hande’yi 19 sayı ile Alexia Carutasu, 1 sayı ilse Yaprak Erkek takip etti. Deniz Uyanık da 10 sayılık bir katkı verdi.
Öte yandan Milletler Ligi'nde Çin'deki karşılaşmalarına ilk olarak Fransa ile başlayan Sultanlar, maçı 3-1 kazanmıştı.
3'TE 3'LE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ
Sultanlar ardından Tayland karşısında da set vermeden 3-0 ile galibiyete uzanmıştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk haftanın son maçında yarın ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.
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