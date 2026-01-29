Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Hacı Şahin'i kadrosuna kattı

- Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, 26 yaşındaki orta oyuncu Hacı Şahin'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, 26 yaşındaki orta oyuncu Hacı Şahin'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezona Ziraat Bankkart takımında başlayan Hacı Şahin'in sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'da yer alacağı belirtildi.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Profesyonel kariyerine Ziraat Bankkart ile başlayan Hacı Şahin, sırasıyla Cizre Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor ve Alanya Belediyespor'da forma giydi.