Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Hacı Şahin'i kadrosuna kattı

Efeler Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Hacı Şahin'in sezon sonuna kadar kiraladı.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 18:38
  • Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, 26 yaşındaki orta oyuncu Hacı Şahin'i sezon sonuna kadar kiraladı.
  • Hacı Şahin, sezona Ziraat Bankkart'ta başlamıştı.
  • Kariyerinde daha önce Cizre Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor ve Alanya Belediyespor formaları giydi.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, 26 yaşındaki orta oyuncu Hacı Şahin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezona Ziraat Bankkart takımında başlayan Hacı Şahin'in sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'da yer alacağı belirtildi.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Profesyonel kariyerine Ziraat Bankkart ile başlayan Hacı Şahin, sırasıyla Cizre Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor ve Alanya Belediyespor'da forma giydi.

