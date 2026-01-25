Abone ol: Google News

Galatasaray, Gaziantep Gençlikspor karşısında zorlanmadı

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray deplasmanda, Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 17:51
  • Galatasaray, Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
  • Maç, Şahinbey Spor Salonu'nda oynandı ve Galatasaray setleri 21-25, 16-25, 18-25 kazandı.
  • Müsabaka toplamda 81 dakika sürdü.

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep Gençlikspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Galatasaray oldu.

81 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Şahinbey

Hakemler: Bektaş Kalender, Fatih Yayla

Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Yusuf Emre, Aslan Ekşi, Hetman, Uğur Okay, Yusuf Eken (Deniz İvgen, Takavar, Muhammet Ertuğrul)

Galatasaray: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar, Alonso, Patry, Gökcen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç)

Setler: 21-25, 16-25, 18-25

Süreler: 81 dakika (25, 26, 30)

