Galatasaray, Gaziantep Gençlikspor karşısında zorlanmadı

- Galatasaray, Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
- Maç, Şahinbey Spor Salonu'nda oynandı ve Galatasaray setleri 21-25, 16-25, 18-25 kazandı.
- Müsabaka toplamda 81 dakika sürdü.
Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep Gençlikspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Galatasaray oldu.
81 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Şahinbey
Hakemler: Bektaş Kalender, Fatih Yayla
Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Yusuf Emre, Aslan Ekşi, Hetman, Uğur Okay, Yusuf Eken (Deniz İvgen, Takavar, Muhammet Ertuğrul)
Galatasaray: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar, Alonso, Patry, Gökcen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç)
Setler: 21-25, 16-25, 18-25
Süreler: 81 dakika (25, 26, 30)