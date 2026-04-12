Galatasaray, Halkbank'a set vermedi

Voleybolda Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Voleybolda Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ilk maçında Halkbank ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Galatasaray oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci karşılaşması 15 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
101 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Yıldıray Turan
Halkbank: Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan, Leal (Volkan Döne, Sliwka, Yunus Emre Tayaz, Tuna Uzunkol, Umut Özdemir)
Galatasaray: Maar, Doğukan Ulu, Patry, Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Hacı Şahin, Can Koç)
Setler: 24-26, 22-25, 27-29
Süre: 101 dakika (34, 30, 37)