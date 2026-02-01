Abone ol: Google News

Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yendi

Efeler Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 17:22
Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yendi
  • Galatasaray, Efeler Ligi'nin 17. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
  • Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı ve 163 dakika sürdü.
  • Mücadelede setler 22-25, 25-21, 34-36, 25-21, 15-10 şeklinde sonuçlandı.

Efeler Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

163 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Yasin Çalışkan

Galatasaray: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar, Alonso, Patry, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Can Koç, Doğukan Ulu, Onur Günaydı)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Nascimento, Eyüp Demirbiler, Kerem Süel)

Setler: 22-25, 25-21, 34-36, 25-21, 15-10

Süre: 163 dakika (32, 29, 47, 30, 25)

Eshspor Haberleri