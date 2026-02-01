Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yendi

- Galatasaray, Efeler Ligi'nin 17. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
- Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı ve 163 dakika sürdü.
- Mücadelede setler 22-25, 25-21, 34-36, 25-21, 15-10 şeklinde sonuçlandı.
Efeler Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
163 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Yasin Çalışkan
Galatasaray: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar, Alonso, Patry, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Can Koç, Doğukan Ulu, Onur Günaydı)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Nascimento, Eyüp Demirbiler, Kerem Süel)
Setler: 22-25, 25-21, 34-36, 25-21, 15-10
Süre: 163 dakika (32, 29, 47, 30, 25)