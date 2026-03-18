Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda finale yükseldi

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Romanya temsilcisi CSO Voluntari takımını 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

CEV Kupası yarı final rövanş maçında Romanya temsilcisi CSO Voluntari ile Galatasaray Kadın Voleybol Takımı karşı karşıya geldi.

Sala Polivalenta'da oynanan mücadelenin ilk setini sarı-kırmızılı ekip, 25-13 kazanırken ikinci seti de 25-10 galip tamamladı.

Üçüncü seti de 25-8 kazanan Galatasaray Kadın Voleybol Takımı finale çıktı.

GALATASARAY, İLK MAÇI KAZANMIŞTI

Temsilcimiz sarı-kırmızılılar, turun ilk maçında da evinde rakibini 3-0 yenmişti.

RAKİP BEKLENİYOR

Galatasaray, finalde Chieri'76 (İtalya)-Dresdner SC (Almanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

