Gas Sales Bluenergy Piacenza, Voleybol Erkekler CEV Kupası'nı kazandı

Yayınlama:
Milli voleybolcu Efe Mandıracı'nın da forma giydiği Gas Sales Bluenergy Piacenza, Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Voleybol Erkekler CEV Kupası finali rövanşında Almanya ekibi Lüneburg'u 3-0 yenen İtalya temsilcisi Gas Sales Bluenergy Piacenza, şampiyon oldu.

PalaBanca'da oynanan karşılaşmada milli voleybolcu Efe Mandıracı'nın da forma giydiği Gas Sales Bluenergy Piacenza, 25-20, 25-17 ve 25-21'lik setlerle galip geldi.

KAZANAN İTALYAN EKİBİ OLDU

İlk maçı da aynı skorla kazanan İtalya ekibi, Erkekler CEV Kupası'nı müzesine götürdü.

