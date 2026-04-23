Gas Sales Bluenergy Piacenza, Voleybol Erkekler CEV Kupası'nı kazandı

Voleybol Erkekler CEV Kupası finali rövanşında Almanya ekibi Lüneburg'u 3-0 yenen İtalya temsilcisi Gas Sales Bluenergy Piacenza, şampiyon oldu.
PalaBanca'da oynanan karşılaşmada milli voleybolcu Efe Mandıracı'nın da forma giydiği Gas Sales Bluenergy Piacenza, 25-20, 25-17 ve 25-21'lik setlerle galip geldi.
İlk maçı da aynı skorla kazanan İtalya ekibi, Erkekler CEV Kupası'nı müzesine götürdü.
