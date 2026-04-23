Hakan Çalhanoğlu, geleceği hakkında kararını verdi

İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu arasında, son dönemde sıkça gündeme gelen geleceğine ilişkin belirsizliklerin büyük ölçüde giderildiği ve tarafların yeni sezon planlaması konusunda ortak bir karar aldığı iddia edildi.

BİRÇOK TAKIMLA ADI ANILMIŞTI

Sezon başında Süper Lig takımları başta olmak üzere birçok takımla adı geçen ve Inter'e veda edeceği konuşulan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde geçirdiği sezonun ardından fikrini değiştirerek kariyerine Inter'de devam etme kararı aldı.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, milli futbolcunun menajerinin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada da belirtildiği gibi Hakan Çalhanoğlu, takımda kalmaya hazır.

Inter cephesi de tecrübeli orta saha ile yola devam etmek istiyor.

SÖZLEŞMESİ MASAYA YATIRILACAK

Öte yandan Hakan'ın Haziran 2027'ye kadar devam eden sözleşmesiyle ilgili konunun ise ilerleyen süreçte masaya yatırılacağı ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

18 milyon euro piyasa değeri bulunan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Inter'de 30 maça çıktı.

Yıldız isim, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistle mücadele etti.