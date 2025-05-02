Göztepe, Sherridan Atkinson'ı transfer etti

AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe, ABD'li oyuncu Sherridan Atkinson'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki Atkinson ile bir sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

"YENİ SEZONDA ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: